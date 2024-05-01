وزير التموين: استلام 1.1 مليون طن قمح محلى.. والاحتياطى يكفى 3 شهور

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استلام نحو 1.1 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل الماضي وحتي اليوم، حيث تستهدف استلام 3.5 مليون طن

وكشف الوزير في تصريحات له علي هامش مؤتمر الاعلان عن طرح فرصة استثمارية، عن ارتفاع معدل التوريد اليومي إلي 129 ألف طن وهو أعلى من العام الماضي بالرغم من الظروف المناخية والتي أدت إلي تأخر الحصاد.

وأرجع المصيلحي تأخر سفينتي شحن القمح الروسية بحمولة 60 الف طن الي سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا تحركهم صوب الموانئ المصرية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف استيراد نحو 5.7 مليون طن خلال العام الجاري.

وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي شهورا، منوها بأن احتياطي القمح يكفي 3 اشهر، والسكر التمويني أكثر من 11 شهرا والزيت 5.4 شهر.

ولفت المصيلحي إلى وجود تعاقدت من اللحوم تكفي 11 شهرا، إضافة إلي تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن والأرز.

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار قال المصيلحي إن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح من 15% إلى 35%، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات يصل إلى 25%.

وأضاف المصيلحي أن شركات الجملة والنصف جملة والتجزئة قامت بخفض اسعارها بشكل واضح، مع بدء دورة الإنتاج الجديدة.

وبالنسبة لكارت الخبز الموحد، قال وزير التموين: “أعتقد أنه عندما نكون احتياطيا استراتيجيا من القمح، سيتم إعادة النظر في تطبيق كارت الخبز الموحد"، مشيرا إلى أن الدراسة جاهزة لتطبيقها والشبكة تم اختبارها.

وأرجع المصيلحي تأخر تطبيق منظومة كارت الخبز الموحد، إلى الانتظار لتكوين احتياطي ضخم من القمح، منوها بأن أحداث غزة أرجأت التنفيذ.

وعن موسم حصاد قصب السكر، قال المصيلحي إنه تم إنتاج 680 ألف طن سكر من إجمالي ما تم استلامه حتى الآن منذ بدء الموسم في نهاية ديسمبر الماضي بكميات بلغت 7 ملايين طن قصب تم توريدها لصالح التموين، مشيرا إلى أن موسم حصاد قصب السكر على وشك الانتهاء خلال 10 أيام.

وعن موسم حصاد بنجر السكر، أوضح وزير التموين أنه تم إنتاج حتى الآن من 300 إلى 400 ألف طن سكر بنجر بعد مرور الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.