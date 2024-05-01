عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الأول لصالح الإسماعيلي أمام الأهلي

سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي أمام الأهلي في الجولة 20 من بطولة الدوري.

جاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت بمحاولات من جانب الفريقين للسيطرة على وسط الملعب في الدقائق الأولى لكن بدون أي استحواذ لطرف على الآخر.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب لكن دون أي خطورة على مرمى الإسماعيلي بدءًا من الدقيقة العاشرة.

ركلة ركنية أولى للأهلي على يمين مرمى الإسماعيلي، نفذها إمام عاشور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

توقفت المباراة في الدقيقة 18 بعد إصابة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الذي اشتكى بالعضلة الخلفية.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 23.

نادر فرج مهاجم الإسماعيلي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على مصطفى شوبير.

الأهلي كاد أن يتقدم في الدقيقة 29 بعد ركلة حرة وجملة بين الثلاثي الشحات وإمام عاشور وعلي معلول الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد عادل عبد المنعم.

جاء الهدف لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبو علي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبد المنعم وسكنت الشباك.

حسين الشحات أهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة رائعة من مروان عطية داخل منطقة الجزاء لكطنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 43 سدد عبد الرحمن مجدي ركلة حرة قوية تصدى لها الحارس مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 44 أضاع عبد الرحمن مجدي فرصة هدف محقق وانفرد بالحارس مصطفى شوبير قبل أن يسدد أرضية ويتصدى شوبير ببراعة لفرصة خطيرة.

أحداث الشوط الثاني

تسديدة قوية من عمر الساعي لاعب الإسماعيلي اصطدمت بلاعب الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية.

عبد الرحمن مجدي أهدر فرصة جديدة للاسماعيلي بعد انفراد بالحارس مصطفى شوبير الذي خرج في الوقت المناسب ومنع تسديدته من تسجيل التعادل في الدقيقة 51.

في الدقيقة 54 إمام عاشور مر من مدافع الإسماعيلي بشكل رائع وتوغل على حدود منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

إمام عاشور أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي وسدد في الشباك.

كولر أجرى تغييرين في الدقيقة 68 بنزول رضا سليم وموديست بدلا من بيرسي تاو ووسام أبو علي.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 72 بعد سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة في وسط المرمى.

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