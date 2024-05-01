الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدف "تاو"

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الـ20 من بطولة الدوري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

جاء الهدف عن طريق بيرسي تاو في في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وسكنت الشباك.

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أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت بمحاولات من جانب الفريقين للسيطرة على وسط الملعب في الدقائق الأولى لكن بدون أي استحواذ لطرف على الآخر.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب لكن دون أي خطورة على مرمى الإسماعيلي بدءًا من الدقيقة العاشرة.

ركلة ركنية أولى للأهلي على يمين مرمى الإسماعيلي، نفذها إمام عاشور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

توقفت المباراة في الدقيقة 18 بعد إصابة أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الذي اشتكى بالعضلة الخلفية.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول حسين الشحات بدلًا من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 23.

نادر فرج مهاجم الإسماعيلي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على مصطفى شوبير.

الأهلي كاد أن يتقدم في الدقيقة 29 بعد ركلة حرة وجملة بين الثلاثي الشحات وإمام عاشور وعلي معلول الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

جاء الهدف لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي، وخدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وسكنت الشباك.

حسين الشحات أهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة رائعة من مروان عطية داخل منطقة الجزاء لكنه أطاح بالكرة بعيدًا عن المرمى.

في الدقيقة 43 سدد عبدالرحمن مجدي ركلة حرة قوية تصدى لها الحارس مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 44 أضاع عبدالرحمن مجدي فرصة هدف محقق وانفرد بالحارس مصطفى شوبير قبل أن يسدد أرضية ويتصدى شوبير ببراعة لفرصة خطيرة.

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