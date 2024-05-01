الرئيس السيسى يُكرم عمال مصر غدًا.. أحمد موسى يكشف التفاصيل (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تهانيه الحارة للعمال المصريين بمناسبة عيد العمال، مشيرًا إلى أنهم "عماد الوطن وبناة المستقبل"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك العمال احتفالاتهم غدًا الخميس، في إحدى المنشآت الصناعية الرئيسية.

وأوضح “موسى” خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ستشارك أيضًا في الاحتفالية المقامة داخل إحدى القلاع الصناعية.

وأضاف أن المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في توفير العمل لأكثر من 5 ملايين عامل، متسائلًا عن مصير هؤلاء العمال لولا هذه المشاريع.

ولفت إلى أن الدولة أقامت هذه المشروعات لمواجهة الزيادة السكانية والطلب المتزايد على فرص العمل، حيث ينضم سنويًا مليون شخص جديد لسوق العمل.

واختتم "موسى" حديثه، بالتأكيد على أهمية دور العمال في رفعة مصر، معربًا عن تقديره العميق لجهودهم المستمرة ومتمنيًا لهم الخير في كل عام.