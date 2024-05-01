زيارة علمية ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

يواصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات، والدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

تدريب الميدانى والزيارات العلمية للكيانات والهيئات المختلفة

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالتدريب الميدانى والزيارات العلمية للكيانات والهيئات المختلفة، من أجل توفير أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التعليم التكنولوجي، بما يُسهم فى اكساب الطلاب الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

حيث قام مجموعة من طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بزيارة علمية ميدانية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، رافقهم م/ إيهاب عبدالعظيم.

زيارة جولة داخل كافة أقسام الشركة

تضمنت الزيارة جولة داخل كافة أقسام الشركة ومنها: قسم الغزل، النسيج، الملابس، مراقبة الجودة، وغيرها، تناولت الزيارة اهمية صناعة الغزل والنسيج حيث إنها من الصناعات المطلوب توفير ظروف مناسبة لها داخل صالات الغزل والنسيج ؛وذلك للحفاظ علي خيوط الغزل وعدم تقصفه نتيجة نقص الرطوبة في الهواء، ويتم ذلك عن طريق أنظمة التكييف المركزي بمكوناتها المختلفة من غرف الترطيب وغسالات الهواء وابراج التبريد ومجاري توزيع الهواء علي الأقسام المختلفة، حيث يتم التحكم في الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة عند الظروف المناسبة للتشغيل داخل الأقسام المختلفة بالشركة، كما تضمنت الزيارة الاطلاع علي غلايات البخار وضواغط الهواء المستخدمة في الشركة.



وتتقدم ادارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الترحيب والاستقبال، وماقدموه من شرح وافٍ للطلاب.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الجامعات التكنولوجية بعقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير تدريبات عملية للطلاب؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.