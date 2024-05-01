الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن: واشنطن لم ولن ندعم العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم ولن ندعم العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وفقًا لوكالة رويترز. 

وأضاف بلينكن أنه على حماس اغتنام الفرصة والقبول بالمقترح الحالي للتوصل إلى اتفاق، كما أنه لا وقت للتأخير وعلى حماس قبول مقترح الاتفاق مع إسرائيل.  

وتابع: "إسرائيل قدمت تنازلات عدة بشأن مقترح الاتفاق مع حماس". 

وفي الوقت ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أثناء لقاء بلينكن، نستعد لرفح. 

بلينكن: حان وقت وقف إطلاق النار في غزة

 

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بلينكن أبلغ نتنياهو معارضة عملية رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين


وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة، وأن الأمر متروك لحماس للموافقة على اقتراح إسرائيل والتسوية.

وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد أن التقى بالقادة الإسرائيليين في وقت سابق من اليوم.

بلينكن رفح العملية العسكرية الإسرائيلية حماس اطلاق النار

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