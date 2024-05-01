الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن أبلغ نتنياهو معارضة عملية رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة الهجوم على رفح.

وأكد بلينكن اليوم الأربعاء، أن معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة خلال محادثات مع نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدما بهذا الهجوم، بحسب ما قال مسؤول أمريكي.

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بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول لقاءات بلينكن فى الرياض بشأن غزة

وذكر موقع واللا العبري، أن بلينكن أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض عملية في رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.

كما أبلغ بلينكن نتنياهو أن هناك خيارات أفضل لقتال حركة حماس في رفح دون عملية عسكرية كبيرة.

من جانبه، أبلغ نتنياهو بلينكن أنه لن يقبل بصفقة تشمل وقف الحرب وإذا لم تتخل حماس عن هذا الشرط سيكون لاجتياح رفح.

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين


ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع استئناف مفاوضات الهدنة في غزة، وهي المرحلة التي وصفها المسئولون الأمريكيون بأنها الفرصة الأخيرة لتفادي أي تصاعد جديد في هذه الحرب، حيث طالب بلينكن حركة حماس مرة أخرى بضرورة قبول صفقة الهدنة وحث الإسرائيليين على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في قطاع غزة.

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نتنياهو لـ بلينكن: سنبدأ عملياتنا العسكرية فى رفح حال أصرت حماس على وقف الحرب

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن زيارة بلينكن تخيم عليها أسئلة متعددة حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قادرة على إقناع الحكومة الإسرائيلية بدعم الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتصوره المسئولون الأمريكيون لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

والتقى بلينكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وغيره من كبار القادة، بينما بدت إسرائيل مستعدة للتحرك نحو رفح آخر المدن في جنوب غزة، وينتظر الوسطاء رد الحركة الفلسطينية على العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لوقف القتال مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

بلينكن الخارجية الامريكية نتنياهو رفح قطاع غزة الولايات المتحدة حركة حماس

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