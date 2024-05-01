اصطفاف المعدات المشاركة فى تدشين مدينة السيسى (فيديو)

اصطف المعدات المشاركة في تدشين مدينة السيسي بمدينة رفح، وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية.

وأكد شيوخ القبائل العربية سعيهم الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة أهدافها، ودعمًا للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختار شيوخ القبائل العربية الرئيس السيسي؛ رئيسًا شرفيا للاتحاد، بعد التشاور مع المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية.

وأعلن اتحاد القبائل العربية، تغيير اسم منطقة "العجرة" إلى "مدينة السيسي"، مكان انعقاد المؤتمر، وذلك بناء على رغبة أبناء سيناء، حيث إنها مدينة تسعى إلى أن تكون من مدن الجيل الرابع؛ من حيث الخدمات والرقمية والتقدم، وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء للقائد الذي وضع أرض الفيروز على الخريطة التنموية للمرة الأولى.

