اتحاد القبائل العربية يعلن في مؤتمره الأول عن إنشاء مدينة السيسى (صور)
شهدت سيناء، اليوم الأربعاء، تدشين "مدينة السيسي" من قبل اتحاد القبائل العربية خلال مؤتمره الأول.
وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والرياضيون ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.
اتحاد القبائل العربية
ونظّم اتحاد القبائل العربية والعائلات مؤتمره التأسيسي الأول، في مدينة رفح بشمال سيناء، ليعلن من خلاله انطلاق مسيرة التعمير بإنشاء مدينة السيسي، لتصبح طفرة عمرانية ضخمة، مقدمة لأبناء سيناء، استكمالًا لمسيرة التعمير، لتكون ذكرى تحرير سيناء موعدًا لانطلاق المدينة الضخمة بسيناء.
وسبق انطلاق المؤتمر، تنظيم قافلة سيارات بالأعلام، جابت عددا من الطرق في رفح، وحملت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عبارة "شكرًا للرئيس"، ولافتات كتب عليها "اتحاد القبائل العربية والعائلات، يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رسالة اتحاد القبائل العربية لـ الجيش المصري
وعلت في منطقة المؤتمر أصوات الأغاني الوطنية التي تبرز قوة الجيش المصري، وقدرته على صد الأعادي عن تراب الوطن، وأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وهي الكبيرة دائمًا والتي تحمل المسئولية في أصعب الأوقات.
وانتهت الأغاني برسالة وجهها اتحاد القبائل للقوات المسلحة، جاء فيها: "قواتنا المسلحة المصرية.. كل التحية والتقدير لكم، أنتم الدرع الواقي واليد الحامية لأرض الوطن.. بإخلاصكم وتضحياتكم، تستمر مصر في الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر، داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الوطن".
ومجلس القبائل والعائلات المصرية عبارة عن تحالف بين 30 قبيلة مصرية سيناوية منها، قبيلة الترابين من أكبر القبائل انتشارًا في شبه جزيرة سيناء والدول العربية، قبيلة السواركة وهي من أكبر قبائل سيناء وتسكن ضواحي العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد.
قبيلة المساعيد وهي فرع من قبيلة الأحيوات التي تسكن وسط سيناء، قبيلتا السماعنة والسعديين: وهي من أقدم البدو الذين توطنوا في شمال سيناء، قبيلة العيادية وهي من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد في محافظة الجيزة، قبيلة الرميلات: كانت تسكن قديمًا في بلدة القطيف، قبيلة البياضية تسكن هذه القبيلة منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق والعريش.
قبيلة العقايلة من قبائل ساحل سيناء الشمالية في منطقة قاطية ونزل منهم في وادي النيل في الشرقية بمركز فاقوس وصعيد مصر، قبيلة الدواغرة وهي من غرب مُطير وتسكن هذه القبيلة منطقة الزقبة من بلاد العريش، قبيلة الرياشات، وهي إحدى القبائل التي تقيم في مصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن، قبيلة الطميلات: وهي إحدى القبائل القديمة في سيناء وإقليم القناة والشرقية.