الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية"| صافرات الإنذار تدوى بمستوطنة المطلة شمال إسرائيل

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن صافرات الإنذار دوت منذ قليل، في بمستوطنة المطلة شمال إسرائيل، قرب الحدود اللبنانية.

المناوشات على حدود لبنان 

وشهدت الساعات القليلة الماضية، استمرار التصعيد المستمر والاشتباكات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنان، حيث نفذ الاحتلال غارات من نوع "جو- أرض" على عدة مناطق على المناطق الحدودية اللبنانية، والتي تصاعد جراءها الدخان الأسود الكثيف.

يأتي ذلك وسط استمرار نزوح أهالي الجنوب مع اشتداد حدة القصف واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة، وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الأراضي الزراعية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل المناوشات على حدود لبنان قناة القاهرة الإخبارية

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