الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بينها السواركة والبياضية.. كم عدد القبائل العربية في مصر؟

القبائل العربية
القبائل العربية

دشن اتحاد القبائل العربية في مصر، اليوم الأربعاء، مؤتمره الأول معلنا عن تأسيس مدينة السيسي، في سيناء بحضور عدد من السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموز المجتمع وعددا من شيوخ القبائل.

احتضنت مصر جميع القبائل العربية حيث يبلغ عددها 74 قبيلة وتعدادها يقارب 14 مليوناً بحسب بعض المؤرخين.

وبالتزامن مع تدشين اتحاد القبائل العربية في مصر، يستعرض “الدستور” عدد القبائل العربية وأبرز المعلومات عنها:

وبدأت تنتشر قبائل العرب منذ جاءوا مع عمرو بن العاص ورحلوا مرة أخرى عن مصر إلى الشمال الإفريقي وصولاً للمغرب واستقروا هناك، ثم حدثت هجرات قسرية واجتماعية من ليبيا إلى مصر ومنها التهجير القسري أيام القرمانلي والتهجير القسري الذي حدث أيام الإيطاليين الذين أذاقوا الليبيين الويلات.

وتنتشر القبائل العربية في جميع محافظات مصر وخاصة قبائل شبه جزيرة سيناء وقبائل محافظات الصعيد ومنها؛ قبائل أولاد على، الفوايد والرماح، والجوازى، الفرجان، القطعان، الحسون، وخويلد، والقذاذفة، الهمامية.

القبائل العربية في محافظة شمال سيناء

تعد قبيلة البياضية والسواركة ضمن أبرز قبائل العرب في شمال سيناء وأيضًا قبائل الرميلات، بلي، الاخارسة، العقايلة، الدواغرة، العيايدة، التياهة، الترابين، الحوات، النجمات، المساعيد، الصفايحة، الأحيوات، الحويطات، العزازمة، بني فخر، اولاد سليمان، الاغوات، حجاب، أبوشيته، عروج، السلايمة، الشوربجي، الشريف.

القبائل العربية في شبه جزيرة سيناء

أما شبه جزيرة سيناء فيستوطن بها عدد كير من العشائر العربية ويبلغ تعدادهم قرابة نصف المليون نسمة، وهم متميزون عن بقية المجتمع المصري الذي يستوطن ضفاف وادي النيل ببعض العادات الاجتماعية.

12 قبيلة في سيناء وربوع مصر

كما تنتشر في سيناء وربوع مصر قبائل عديدة، يبلغ عددهم 12 قبيلة، مثل قبيلة المساعيد من بني شيبان من بكر بن وائل من ربيعة العدنانية، وقبيلة السواركة، وقبيلة الأحيوات، وقبيلة الترابين، وقبيلة الحويطات، وقبيلة العيايدة، وقبيلة المعازة من بني عطية، وقبيلة بلى، وقبيلة العقايلة، وقبيلة السماعنة، وقبيلة البياضية، وقبيلة الأخارسة، وغيرهم من القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية واستقرت في مصر.

اتحاد القبائل العربية مدينة السيسي سيناء القبائل العربية قبيلة البياضية السواركة

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