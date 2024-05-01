مصطفى بكرى: اتحاد القبائل يدعم ثوابت الدولة ووحدتها ومؤسساتها المختلفة

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد قبائل سيناء مرحلة مهمة من مراحل المواجهة مع القوى الشريرة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في هذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن العديد من شباب القبائل والشيوخ تطوعوا وانخرطوا في هذا الاتحاد الذي تأسس في عام 2016.

كما أشار إلى أن الدعوة لهذا الاتحاد جاءت تلبية لمطالب رموز وكيانات عديدة في مناطق ومحافظات مختلفة؛ من أجل التجمع في إطار تنظيمي واحد يدعم حركتها ويحافظ على وحدتها ويسعى إلى تحقيق أهدافها ويمثل إطارًا تنظيميًا واسعًا معبرًا عن مئات القبائل في إطار وطني ويدعم ثوابت الدولة ووحدتها ومؤسستها المختلفة.