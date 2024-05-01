اتحاد القبائل العربية: رؤيتنا تتخطى كل الانتماءات الحزبية أو الأيديولوجية لخدمة الوطن

أكد النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل المصرية، أن الاتحاد سيعلن تنظيم مجلس رئاسي للاتحاد وانتخاب لجان نوعية.

وأضاف بكرى، خلال المؤتمر المنعقد الآن بشمال سيناء وتنقله فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد يعلو في رؤيته وطرحه علي كل الانتماءات الحزبية والأيديولوجية.

وأشار إلى أن رسالته هي توحيد القبائل بما لا يتعارض مع ثوابت الوطن، ولا يتصادم مع الأحزاب ولكن نمد أيدينا من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع كل من يخدم الوطن.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمرات وفعاليات في جميع المحافظات قريبًا.