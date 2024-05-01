الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط

القوات المسلحة بتخريج
القوات المسلحة بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الاحتياط

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الإحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا الى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتى تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (42) لتحرير سيناء.

May be an image of ‎4 people and ‎text that says '‎(터식회 日報 I ا :IN1 ticnl T - سلالنا دفعة الفريق برسد عيشي من لجصد‎'‎‎

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى إكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والانضباط العسكرى الراقى، أعقبها عرض للمبتكرات والبحوث الفنية التى نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة، أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات.

May be an image of 1 person, playing basketball and crowd

واختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمى كلية ضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي عن الفريق يوسف عفيفى أحد قادة القوات المسلحة السابقين الذى أطلق اسمه على الدفعة (165) ضباط احتياط.

May be an image of 7 people, train and text

وألقى اللواء أ.ح بهاء السيد عبدالرحيم، مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها الى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للارتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليميًا وعسكريًا ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للذود والدفاع عن أرض الوطن.

May be an image of 4 people, toy and crowd

كما ألقى اللواء أ.ح خالد لبيب، مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم، مشيرًا إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من كلية ضباط الاحتياط متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية.

May be an image of 1 person, playing basketball and crowd

حضر فعاليات الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين