مصرع ربة منزل فى حريق شب بشقة سكنية بالمعصرة

شهدت منطقة المعصرة، مصرع ربة منزل، إثر حريق شب بشقة سكنية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، بمنطقة المعصرة.

كانت قد تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بحدوث حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان وتبين وفاة سيدة إثر حدوث اختناق داخل شقتها، وتمت السيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية للشقة عن أن ماسًا كهربائيًا في أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب فى اندلاع النيران بالشقة، وأن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفية إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.