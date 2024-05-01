موقف شيكابالا النهائي من المشاركة أمام البنك الأهلي في دوري نايل

أكد مصدر بالزمالك، أن نجم الفريق شيكابالا سوف يغيب عن مواجهة البنك الأهلي، غداً بالدوري الممتاز، فاللاعب غير جاهز فنياً ، ويواصل برنامجه ألتأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق.

جوميز يرغب في الأطمئنان على شيكا قبل الاعتماد عليه في المباريات المقبلة

واصل محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وتعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "شيكابالا" خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.

وحصل "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وتعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي "شيكابالا" خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.

وحصل "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد برج العرب، بدلاً من إقامتها ستاد الإسكندرية.