«فريزونر» تنظم مؤتمر "الاستثمار في المثلث الذهبي" لمناقشة فرص الاستثمار في الإمارات والسعودية ومصر

بالتعاون مع المنطقة الحرة بدبي (IFZA)..

◄ رامي أمين: هدف المؤتمر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات مواجهة التحديات



نظمت شركة فريزونر- الشركة الرائدة في تقديم خدمات مساعدة المستثمرين وتأسيس الشركات - بالتعاون مع المنطقة الحرة بدبي (IFZA)، مؤتمر "الاستثمار في المثلث الذهبي"، لمناقشة سبل وفرص الاستثمار في المنطقة العربية، واستعراض إمكانيات تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

شارك في المؤتمر كل من رامي أمين، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فريزونر، وجرير جاد الله، مدير المبيعات في IFZA، وعاصم درويش، المدير التنفيذي لشركة F360، بالإضافة إلى مازن غازي مستشار الاعمال تأسيس الأعمال بالسعودية ورائد الأعمال أحمد مصيلحي مؤسس شركة هايرد للموارد البشرية، وتم تنظيم جلسة نقاشية خلال فعاليات المؤتمر بعنوان "كيفية تأسيس الشركات بدول المثلث الذهبي" لبحث إجراءات تأسيس الشركات وفرص الاستثمار، وتضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا لبيئة الأعمال في كل من الدول الثلاث، وشارك فيها مجموعة من خبراء الاستثمار ورواد الأعمال، وقدمت فريزونر رؤيتها حول فرص الاستثمار في "المثلث الذهبي"، وأنواع الشركات المناسبة لكل بلد، وكيفية اختيار الهيكل القانوني المناسب، بالإضافة إلى نصائح حول حساب الضرائب وآليات الاستثمار الناجحة في هذه المنطقة الواعدة.

في هذا السياق، أكد رامي أمين الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فريزونر، أن مصر والإمارات والسعودية يتمتعون بالمقومات الأساسية لتعزيز الاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: "الدول الثلاث لديها أهم المقومات الجاذبة للاستثمار، حيث جذبت مصر نحو 10 مليار دولار، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي خلال السنوات الأخيرة، كما احتلت دولة الإمارات مركزًا إقليميُا ودوليُا رائدُا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأصبحت إمارة دبي مقرًا لأكثر من 40% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، أما المملكة السعودية فقد جذبت استثمارات أجنبية تبلغ نحو 11 مليار ريال وأصبحت مقرًا لأكثر من 180 شركة، لذلك عقدنا هذا المؤتمر لبحث فرص الاستثمار وكيفية تجاوز المعوقات".

من جانبه، تحدث جرير عبد الله، مدير المبيعات في المنطقة الحرة بدبي (IFZA)، خلال المؤتمر عن الخدمات المميزة التي تقدمها المنطقة الحرة للشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أنها توفر حلولًا مرنة وفعالة لممارسة الأعمال، تشمل مجموعة واسعة من التراخيص التجارية، وتسجيل الفروع للشركات الأجنبية، وتدريب الشركات، والمساعدة المصرفية، والتغطية التأمينية، والعقارات التجارية، وتصميم المكاتب، وغيرها، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس شركاتهم وتقديم الاستشارات القانونية والضريبية والتمويلية.

يشار إلى أن شركة فريزونر تأسست عام 2018، وكرست جهودها لمساعدة المستثمرين في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على تقديم خدمات شاملة تشمل التسويق والمحاسبة والهجرة والخدمات المصرفية وإدارة الثروات وغيرها. وتهدف الشركة إلى التوسع في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتقديم خدماتها لرواد الأعمال والمستثمرين في تلك الدول.