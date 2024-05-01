بعد جولة محافظ الجيزة الميدانية.. حى الهرم يغلق ٣ مقاهي مخالفة بالمريوطية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب جولته لمتابعة أعمال المريوطية شرطة المرافق وحي الهرم بتكثيف حملات الرقابة بطريق المريوطية ورصد مخالفات المقاهى والمحال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بعد تلقي عددًا من شكاوي المواطنين خلال جولته بطريق المريوطية .



وعلى الفور شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بشن عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ٣ مقاهي مخالفة لتعديهم على الطريق العام وتعطيل حركة المارة والمركبات وإحداث إزعاجا للمواطنين علي مدار اليوم وتم مصادرة حالات التعدى وإعادة الحركة بالشارع إلى طبيعتها.



وتم تحرير المحاضر بالحالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.



وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المحال والمقاهي علي الطريق العام.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد القطاع الاخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية.



وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير تشمل أنشاء موقف حضاري بمسطح ١٦ الف م٢ وذلك أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمه المترددين عليها وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.



وأضاف المحافظ بأنه فور الأنتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم " موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا،ومنع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري ".



وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم.



وأكد المحافظ علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني وسرعة الأنتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف .

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم بدءآ من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجهآ بضرورة انشاء طرق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق .

