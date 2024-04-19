الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تطوير طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل

أعمال الخطة الاستثمارية
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال. 
 

وتابع محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول ١.٥ كم وعرض ١١ متر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين ويعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق بالبدرشين. 

واطلع محافظ الجيزة على خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية فيصل بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير. 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
أعمال الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة
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