اقتصادي: القمة المصرية الكويتية تعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمصر كأول زيارة رسمية بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت، وعقد جلسة مباحثات موسعة وقمة بينه وبين الرئيس السيسي، يعزز من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر والكويت، ويعزز من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غراب في تصريحات له اليوم، أن القمة المصرية الكويتية بحثت أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاستثمارية والتجارية والزراعية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والثقافة، خاصة أن الكويت تعد شريكا محوريا لمصر في القطاع الاستثماري والتجاري وكافة أوجه التعاون الاقتصادي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بمصر خاصة بعد ثناء الجانب الكويتي على النهضة التنموية الكبيرة بمصر وتحسين مناخها الاستثماري ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.

وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون المشترك بين مصر والكويت في كافة الأوجه الاقتصادية، منها زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بزيادة عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر، خاصة أن أكتوبر 2022 قام وفد اقتصادي كويتي كبير بزيارة مصر برئاسة رئيس غرفة التجارة الصناعية الكويتية وناقش آفاق تعزيز الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات الإنتاجية، ثم تبعه زيارة وفد اقتصادي مصري للكويت ما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة مع وجود مجلس التعاون الكويتي المصري والذي تم إنشائه عام 2014 والمكون من رجال القطاع الخاص من البلدين بهدف تسريع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تابع غراب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال 2022، وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، كما قدرت الاستثمارات الكويتية بمصر بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية بالكويت، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد الإمارات والسعودية، والمركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة بمصر، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية بمصر نحو 1337 شركة، وعدد المشروعات المشتركة بين البلدين 1305 مشروعا، وقد بلغت نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي 10.5% والباقي في الزراعة والتجارة، كما بلغ عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر نحو 23 ألف طالب، ويزور مصر نحو 160 ألف سائح كويتي سنويا وفقا لتقديرات كويتية، كما بلغ عدد المصريين بالكويت نحو 612.7 ألف مصري.