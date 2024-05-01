15 قرارًا عاجلًا من "تعليم الجيزة" قبل انطلاق امتحانات آخر العام

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مدراء العموم ووكلاء الإدارات التعليمية والتوجيهات بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني "آخر العام".



وبدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتقديم الشكر للجميع على الجهد المبذول طوال العام الدراسي، والنجاحات التي حققتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وإظهار المحافظة بالشكل اللائق، وأكد، خلال الاجتماع، بعض التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات وهي كالآتي:

1_ التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة انتهاء المناهج وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.



2_التأكيد على الموجهين المكلفين بوضع الامتحانات بأن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والالتزام بضوابط وضع الامتحان على أن يكون من داخل المقررات التي درسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ومراجعة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي أخطاء بها.

3_التأكيد على عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية أثناء دخول اللجان.

4_تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.



5_تفعيل غرف العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكلة أو معوقات لغرفة العمليات المركزية بالمديرية للوصول لحلها بأقصى سرعة ممكنة.



6_إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تظهر باللجان، وتزويد اللجان بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين، وعمل مراكز تجمع للمعلمين داخل كل إدارة لسد احتياج اللجان التي يوجد بها عجز.

7_التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية، وكذلك الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة باللجان.

8_وضع لوحات إرشادية داخل اللجان لإرشاد الطلاب إلى أماكن اللجان الخاصة بهم.

9_الاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميًا.



10_ المحافظة على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من استلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لفتح مظاريف الأسئلة.



11_الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان.

12_التواصل مع مراكز الشرطة لتوفير الحراسة اللازمة لتأمين اللجان أثناء عقد الامتحانات.

13_متابعة أعمال تقدير الدرجات أولًا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسب المواد.

14_التنبيه على حصر الطلاب الذين لهم تخلف للفصل الدراسي الأول والتأكيد على الطلاب بالعلم.



15_التأكيد على مقاومة حالات الغش داخل اللجان وتطبيق القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن، وعدم التهاون مع حالات الشغب، وتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم مع تلك الحالات.

