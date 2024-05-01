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أستاذ اقتصاد زراعى: سيناء تشهد مشروعات ضخمة فى جميع الأطر

الدكتور أشرف كمال،
الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن الأهمية الجغرافية والمناخية لسيناء، مؤكدا أن سيناء تشتمل على بيئتين جغرافيتين متباينتين، أولاهما البيئة الصحراوية، وثانيتهما البيئة الساحلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إنها تحتوي على سواحل كثيرة، سواء البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

وأضاف: "هذا التباين الجغرافي يعطيها تباينًا مناخيًا يوفر زخمًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، ويمكن استزراع الكثير من الحاصلات والنباتات الطبية والعطرية في سيناء، إذ بها إمكانات واعدة جدًا للتصدير بشكل كبير، ويصلح لزراعة الكثير من الحاصلات بها مثل القمح والشعير والزيتون والتين والخوخ واللوز".

اهتمام الدولة بسيناء

وتابع: "اهتمت الدولة بسيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع زراعي ضخم جدا، تمثل في استصلاح وزراعة 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، يتم تغذيته من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي". 

وأكد الدكتور أشرف كمال أن الدولة اهتمت بمشروع قومي لتوطين البدو في وسط سيناء، وإنشاء مراكز زراعية مجمعة ضخمة، إضافة إلى تطوير بحيرة البردويل والتي تنتج أنواعا فاخرة من الأسماك، مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات ضخمة في جميع الأطر تشهدها سيناء الحبيبة في ظل قيادة واعية.

سيناء الزراعة المحاصيل الزراعية بسيناء محافظة سيناء الأهمية الجغرافية لسيناء

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