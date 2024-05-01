الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أهان أبويا".. ممرضة تنهي حياة شاب في المقطم

مريض بمستشفى
مريض بمستشفى

«أهان أبويا».. واقعة مأساوية كانت بطلتها فتاة في العقد الرابع من العمر تعمل ممرضة لم تتحمل سوء أخلاق شاب طاردها وتحرش بها في منطقة المقطم فأنهت حياته بطعنات نافذة.

 

مشاجرة وتحرش

تعود تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت مستشفى في منطقة المقطم شاب ثلاثيني مصاب بطعنات متفرقة بالجسم تسببت في لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه ليكون جثة هامدة، وبتحرير محضر في الواقعة تبين أن الدافع وراء قتل الشاب هو التحرش.

وتبين أن المجني عليه تحرش بممرضة خلال تواجدها مع والدها لفظيًا وكان مع الفتاة والدها الذي حاول الدفاع عنها ومنع الشاب من التفوه بتلك الألفاظ ولكنه لم يتقبل تلك الإهانات والسباب والقذف فأمسك في والد الفتاة وتعدى عليه ضربًا وسبًا ولم تتمالك الفتاة نفسها ولم تشعر بيدها سوى وهي تمسك بآلة حادة وتطعن بها الشاب الذي خر صريعًا ساقطًا في دمائه.
 

مناظرة جثة المجني عليه 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الشاب أنها في العقد الرابع من العمر مصاب بطعنات نافذة في الجسم تسببت في تهتك في الصدر والرئة ونزيف دموي غزير نتج عنها الوفاة.



بلاغ قسم الشرطة 

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة وقتيل، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثة شاب مصابة بطعنة.

وتبين أن الشاب تحرش بالفتاة فتعدت عليه، وتم ضبطها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

طعنات نافذة مشاجرة وتحرش منطقة المقطم تحرش مناظرة جثة

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