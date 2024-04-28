الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالتسبب فى وفاة مسن وسيدة بمنطقة المقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس المتهم بدهس مسن وسيدة، أثناء سيرهما في الشارع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي وتحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، والتصريح بدفن المتوفيين، وتسليم الجثة لذويهما.

 

كان لقي مسنا وسيدة مصرعهما إثر اصطدام سائق موتوسيكل بهما، أثناء سيرهما في الشارع، بمنطقة المقطم.
 

كشفت التحقيقات الأولية عن أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد وجود حادث سير، نتج عنه وفاة مسن، وإصابة سيدة، بعد اصطدام موتوسيكل يقوده أحد الأشخاص بهما، أثناء سيرهما في الشارع.

وتبين أن السائق أكد في أقواله أمام النيابة، أن السرعة الزائدة تسبب في عدم تحكمه بعجلة القيادة مما أسفر عن اصطدامه بالمجني عليه والسيدة، ولكنه لم يقصد الاصطدام بهما، كما أن المسن توفي في الحال نتيجة حدوث نزيف حاد، أما السيدة فأصيبت بعدة كسور وكدمات نتيجة الارتطام بها وأنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى بساعات قليلة.

الطب الشرعي تحليل مخدرات التصريح بدفن دهس مسن نيابة المقطم

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