الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الزراعة بالمنوفية عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بمنع التعديات والتصدى لها وتحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة فى الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمى وإزالة كل التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.

الأراضي الزراعية السيد القصير وزير الزراعة محاضر للمخالفين القانونية

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