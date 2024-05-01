الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

‫مركز المناخ: الفترة الحالية الأهم لكافة أشجار الفاكهة الصيفية

أشجار الفاكهة الصيفية
أشجار الفاكهة الصيفية

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن الفترة الحالية هى أهم مرحلة لكافة أشجار الفاكهة الصيفية، حيث الحفاظ على حمل الشجرة التعويضي عن المواسم السابقة "المانجو، الزيتون، الموالح، العنب، الرمان، البرقوق، الكمثرى، التين، النخيل".

وأضاف فهيم أننا فى الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية "الذرة، القطن، الأرز، الفول السوداني، السمسم، الصويا" وهي مرحلة حساسة جدا لنقص المياه.

الفترة الحالية الأهم لكافة أشجار الفاكهة الصيفية

وأشار فهيم إلى أن معظم محاصيل الخضر الصيفية فى مرحلة الإنتاج الحقيقي وستعاني من زيادة معدلات التنفيل مثل "الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكنتالوب، الخيار "، وأيضًا هناك بداية لموسم رواج الحشرات والاكاورسات والأمراض المحبة للرطوبة العالية، والتحذير من دودة الحشد.

الجدير بالذكر أنه يتم إعداد أدلة إرشادية تشمل الدليل التعريفي بدودة الحشد وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والانذار المبكر لدودة الحشد في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الارشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة الى خطورة دودة الحشد الخريفية.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح أشجار الفاكهة الصيفية للمحاصيل الصيفية

مواد متعلقة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

"الزراعة" و"فاو" يصدران عددا من النشرات والمصلقات الإرشادية

نوع من العبادة لم يعتدها الناس.. الداعية خالد الجندى يوضح

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

ريم أحمد تُعلن وفاة والدتها.. وهذا ما طلبته من الجمهور

بدء تطبيق قرار منع تداول الأسماك بالمطاعم والأسواق في البحر الأحمر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ريم وبربري يوضحان حقيقة انفصالهما في فيديو جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل