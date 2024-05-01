‫مركز المناخ: الفترة الحالية الأهم لكافة أشجار الفاكهة الصيفية

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن الفترة الحالية هى أهم مرحلة لكافة أشجار الفاكهة الصيفية، حيث الحفاظ على حمل الشجرة التعويضي عن المواسم السابقة "المانجو، الزيتون، الموالح، العنب، الرمان، البرقوق، الكمثرى، التين، النخيل".

وأضاف فهيم أننا فى الأسابيع الأولى للمحاصيل الصيفية "الذرة، القطن، الأرز، الفول السوداني، السمسم، الصويا" وهي مرحلة حساسة جدا لنقص المياه.

الفترة الحالية الأهم لكافة أشجار الفاكهة الصيفية

وأشار فهيم إلى أن معظم محاصيل الخضر الصيفية فى مرحلة الإنتاج الحقيقي وستعاني من زيادة معدلات التنفيل مثل "الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكنتالوب، الخيار "، وأيضًا هناك بداية لموسم رواج الحشرات والاكاورسات والأمراض المحبة للرطوبة العالية، والتحذير من دودة الحشد.

الجدير بالذكر أنه يتم إعداد أدلة إرشادية تشمل الدليل التعريفي بدودة الحشد وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والانذار المبكر لدودة الحشد في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الارشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة الى خطورة دودة الحشد الخريفية.