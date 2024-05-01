سفير البوسنة والهرسك: زيارة "بيتشيروفيتش" لمصر صفحة جديدة فى علاقات البلدين

أكد سفير البوسنة والهرسك، ثابت سوباشيتش، أهمية زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش للقاهرة، كونها الأولى منذ 14 عامًا وفتحت صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، واصفًا الزيارة بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وسوف ينتج عنها كثير من الخطوات الإيجابية في التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والتعليم.

وقال سوباشيتش إن مباحثات الرئيس بيتشيروفيتش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اتسمت بالود، وإنه تم خلالها تبادل الآراء حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة دور مصر المحوري في إحلال السلام في المنطقة في ظل التطورات الحالية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأن الحل الوحيد لهذه الأزمات هو تنفيذ حل الدولتين.

الإعدادات لاتفاقيات تعاون بين مصر والبوسنة والهرسك

وأضاف أن المباحثات أكدت ضرورة استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لكلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالي التجارة والاقتصاد، وكذلك أهمية بذل الجهود لزيادة تدفق السائحين من كلا الجانبين خاصة السائحين المصريين، لتشجعيهم على زيارة البوسنة والهرسك، معتبرًا أن التبادل التجاري لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأوضح سوباشيتش أن رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، دينيس بيتشيروفيتش، أجرى خلال زيارته للقاهرة مباحثات مثمرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي كان منفتحًا حول تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات في ضوء الإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد للتوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية من بينها مذكرة للتعاون بين وزارتي الخارجية ومذكرة تعاون في مجال السياحة.