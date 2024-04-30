تغلب على آلام الجوع في منتصف الليل بهذه الحيل الفعالة

تقول خبيرة التغذية كاريشما شاه: "هل وجدت نفسك تتجول في الثلاجة في وقت متأخر من الليل؟ إنه شيء يعاني منه الكثير منا، خاصة عند الموازنة بين الجداول الزمنية المزدحمة وساعات العمل الطويلة. وبمرور الوقت، طورت استراتيجية للحد من تلك الرغبة الشديدة في الليل واعتقدت أنني سأفعل ذلك شارك بعض النصائح التي قد تساعد!

1. حدد جدولاً للعشاء: التوقيت هو كل شيء.. تأكد من تناول العشاء قبل ثلاث ساعات على الأقل من وقت النوم سواء كان ذلك في الساعة 7 مساءً أو 9 مساءً. وهذا يساعد الجسم على الهضم بشكل أفضل ويقلل من آلام الجوع في وقت لاحق من الليل.

2. أغلق المطبخ بعد العشاء: بمجرد الانتهاء من العشاء، يتم إغلاق المطبخ. يمكن أن تساعدك هذه القاعدة البسيطة على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية والحفاظ على روتينك الليلي تحت السيطرة.

3. راقب تناولك للسكريات والكافيين: تجنب السكر والكافيين في وقت متأخر من المساء لأن هذين النوعين من الأطعمة معروفان بتسببهما في ارتفاع الأنسولين ويمكن أن يعطلا النوم. بدلًا من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شيء بسيط، فالتزم بالوجبات الخفيفة التي تدعم النوم الجيد أثناء الليل.

4. خيارات صحية للوجبات الخفيفة: إذا كانت الرغبة الشديدة لديك شديدة، فيجب عليك اختيار خيارات صحية مثل اللوز أو الشوكولاتة الداكنة أو زبدة الفول السوداني أو الفستق أو بسكويت الأرز أو كوب من حليب اللوز أو جوز الهند غير المحلى. هذه الاختيارات ترضي دون الشعور بالذنب وتدعم النوم بشكل أفضل

5. لماذا هذا الروتين مهم؟ لن يساعدك هذا الروتين على الحفاظ على الوزن فحسب، بل سيحسن أيضًا جودة نومك ومستويات الطاقة في اليوم التالي. إنه فوز مربح للجانبين