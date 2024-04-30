الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

محمد شعير: العلاقات المصرية البلاروسية تشهد تطورًا فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتوسيع رقعته

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتسعى البلدين لتعزيز التعاون وتوسيع رقعته لتشمل مجالات متنوعة.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن بيلاروس واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على علاقات وثيقة مع مصر في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

 ففي مجال التجارة، تشهد العلاقات التجارية بين البلدين نموًا ملحوظًا فى تبادل العديد من المنتجات مثل الحبوب، المعادن، والمنتجات الزراعية، كما تعمل الحكومتان على توفير البيئة المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع بينهما.

وتشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر وبيلاروس تطورًا كبيرًا، وتستفيد الشركات البيلاروسية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجالات الصناعات الثقيلة، الزراعة، والطاقة المتجددة.

وأشار إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومتان على تعزيز التعاون التقني والعلمي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في مجالات متعددة.

وأكد أنه تعكس العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروس تطورًا إيجابيًا واعدًا، ويتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع رقعته لتشمل مجالات جديدة في المستقبل.

وقال إن مصر وبلاروسيا تعملان علي تعزيز التعاون والتواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الزيارات الرسمية والتبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتبادل التقنيات والمعرفة.

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