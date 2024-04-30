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اقتصاد

خبير اقتصادى: زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لتوطين الصناعات مع مصر

مصر وبيلاروسيا
مصر وبيلاروسيا

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا تاريخيّة ومستقرة، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 155 مليون دولار عام 2014. 

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جاب الله: زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لتوطين الصناعات بين البلدين 


وأوضح الدكتور وليد جاب الله في تصريح لـ"الدستور" أن بيلاروسيا دعمت الإرادة المصرية خلال ثورة 30 يونيو وأن هناك توجهات للتعاون من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن بيلاروسيا تمثل مجالا خصبا بين البلدين لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الخارج، كما أن التعاون بين البلدين يساعد على توطين العديد من الصناعات في السوق المصرية، خاصة في مجال التصنيع الزراعي والنقل، حيث يمكن لمصر الاستفادة من تجربة بيلاروسيا في تلك المجالات، والتعاون بين البلدين هو تعاون متنامٍ، ولكن حجم التبادل التجاري لا يعبر عن القدرات الحقيقية للاقتصاد بين مصر وبيلاروسيا، حيث يمكن مضاعفة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بصورة تتناسب مع التوافق السياسي بينهم.

وصرح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأن التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا حقق تقدمًا خلال الـ٩ أشهر الأولى من عام ٢٠١٩، ليصل إلى ١٠٧ مليون دولار، حيث تشمل أهم الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا الشاحنات والمعدات ومنتجات المعدن والمنتجات البصرية والأسمدة والبتروكيماويات والمنتجات الزراعية والمنسوجات، مما يعبر عن تنوع الصادرات إلى بيلاروسيا، بينما تستورد بيلاروسيا من مصر الحوامض والخضروات الطازجة والنباتات العطرية ومنتجات الشاي والحديد والصلب والأسمدة.


وفيما يخص مجال الاستثمار هناك تعاون فى 19 مشروعا بين مصر وبيلاروسيا 

وكشف الدكتور وليد جاب الله، أن هناك ما يزيد على 19 مشروعا مشتركا بين البلدين في مجال العلوم والتعليم، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أن زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا الأخيرة تعتبر مناسبة جيدة لدفع عمليات التعاون والتصدي لكل العقبات التي يمكن أن تعطل عمليات التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات بهدف تحقيق التقدم الاقتصادي بين البلدين.

مصر بيلاروسيا التبادل التجارى الاقتصادي علاقات

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