الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف حول اتهامهما بتلقي رشاوي مالية

رشاوي مالية - صورة
رشاوي مالية - صورة أرشيفية

تنشر "الدستور" أقوال مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بإدارة الطرق بحي المطرية حول اتهامهما بتلقي رشاوي مالية.

وقرر المتهم الأول (مدير إدارة الطرق بحي المطرية) ويدخل ضمن اختصاصه الإشراف على أعمال الرصف المسندة للمقاولين في نطاق الحي وبحصر ومطابقة ما ينفذوه من أعمال وفقًا لكراسة الشروط المحل التعاقد معهم واعتماد تقارير المرور على تلك الأعمال المعدة من قبل المتهم الثاني "م ع"؛ ليضطلع بذلك بإعداد المستخلصات لتلك الأعمال واعتمادها تمهيدًا لصرف مستحقات المقاولين المالية لدى الحي.

كما قرر المتهم الثاني، بعمله في إدارة الطرق بحي المطرية، ويدخل ضمن اختصاصه الوظيفي الإشراف والمرور على أعمال الرصف المسندة للمقاولين في نطاق الحي وحصر ما ينفذوه من أعمال وإعداد تقرير بما يسفر عنه لعرضه على المتهم الأول ليتولى الأخير إعداد مستخلصات ما نفذ من أعمال واعتمادها تمهيدًا لصرف مستحقات المقاولين المالية طرف الحي وفقًا للتعاقد المبرم معهم.

كانت قد أحالت النيابة العامة كلاً من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف إدارة الطرق بحي المطرية إلى المحكمة لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير إدارة الطرق بحي المطرية والثاني موظف بذات الادارة - طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من اعمال وظيفتيهما بأن طلبا اربعمائة وثمانين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا منه أربعة وسبعين ألف جنيه مقابل سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بمستخلصات أعمال الرصف لشركته بحي المطرية على النحو المبين بالتحقيقات.

إدارة الطرق حي المطرية

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