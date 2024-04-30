الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"مستثمرو سوهاج": تطوير البنية التحتية ساهم في خلق فرص استثمارية بمنطقة المثلث الذهبي

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الحكومة تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي في الصعيد. 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه تعد منطقة المثلث الذهبي في مصر منطقة ذات إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لثرائها بالموارد الطبيعية والبشرية وموقعها الاستراتيجي.

وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أنه من خلال سياسات وإجراءات فعالة، نجحت مصر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة الحيوية.

عوامل نجاح زيادة الاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي

وأكد أن عوامل نجاح زيادة الاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي، تتمثل فيما قامت به الحكومة من مجهودات، وهي  تحسين بيئة الاستثمار حيث قامت مصر باتخاذ  إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المنطقة و تقديم الحوافز المالية والضريبية أيضًا لدعم الاستثمارات.

وكذلك تحسين البنية التحتية في منطقة المثلث الذهبي، مثل تحسين الطرق والموانئ والاتصالات، لتسهيل نقل البضائع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن ما يتم من مؤتمرات الترويج للاستثمار في المنطقة  حيث تقوم الحكومة  بالترويج لمنطقة المثلث الذهبي على المستوى الدولي كوجهة استثمارية مميزة، مما جذب انتباه المستثمرين الأجانب وزاد من حجم الاستثمارات.

تعزيز التعاون الدولي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الدول والهيئات الدولية

وأكد أنه قامت مصر بتعزيز التعاون الدولي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الدول والهيئات الدولية، مما ساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

توفير القوى العاملة الماهرة وتطوير قدراتها وتقديم برامج تدريبية وتعليمية لها

وأكد أنه تعمل مصر على توفير القوى العاملة الماهرة وتطوير قدراتها من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية، مما جعل المنطقة مقصدًا محببًا للشركات الأجنبية التي تبحث عن الكفاءات العالية.

وأوضح أنه بفضل جهودها في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، نجحت مصر في خلق بيئة مستقرة ومواتية للاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي.

وأكد أنه باعتبار المستجدات الإيجابية والإجراءات الفعالة التي اتخذتها مصر، يمكن القول إن  الحكومة  تعمل علي  زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي في الصعيد.
وأوضح  أنه من المهم أن تستمر الحكومة في تطوير وتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير القوى العاملة المهرة لضمان استمرار نجاحها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

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