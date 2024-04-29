الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استبعاد مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية من منصبه

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بإلغاء تكليف أسامة نوح رياض المكلف بأعمال إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وعودته إلى عمله الأصلي حرصا على الصالح العام.

وجاء نص الخطاب الذي حصل "الدستور"، على نسخه منه بضرورة اتخاذ اللازم حيال تمكين الطالب معاذ وحيد محمد مقيد بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة براعم مصر الرسمية لغات من أداء امتحانات الترم الأول حرصا على عدم ضياع سنة دراسية واتخاذ اللازم حيال استثناء مدرسة براعم مصر الرسمية لغات من مواعيد تقديم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لكى تتمكن من تسليم لجنه النظام والمراقبة الامتحانات الثانوية العامة قطاع القاهرة تلك الاستمارات حرصا على مصلحة الطلاب.

وشددت الوزارة فى خطابها، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار قيد كلا من الطالبين الآتي أسمائهما بمدرسة براعم مصر الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي الحالى، الطالبة صوفيا رؤوف سمعان - بالصف الثالث الثانوي العام، والطالب معاذ وحيد محمد بالصف الثاني الثانوي العام.

الجدير بالذكر أن أسامة نوح، رفض تنفيذ قرار تحويل الطلاب المذكورين من إحدى المدارس الخاصة لمدرسة براعم الرسمية لغات والصادر بتاريخ ٢٠۲۳/۱۱/۱۳ بمعرفة مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية السابق.

خطاب وزارة التربية والتعليم
خطاب وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة أسامة نوح رياض إدارة حدائق أكتوبر التعليمية

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