الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء مصر الوسطي يصدر قرار بتعيين رئيس جديد لقطاع الشئون المالية

المهندس رأفت شمعة،
المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى

أصدر المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قرارا بتعيين المحاسب أيمن عبد الرسول مدير عام الحسابات والموازنة بمنصب رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة.

وينص القرار الصادر برقم (٧٢):

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٢ لسنة ٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر وتعديلاته وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۱ لسنة ۷۸ بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۹۸ الخاص بشركات توزيع الكهرباء وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية.

وعلى قرار الدكتور مهندس  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ۳۰ لسنة ۲۰۰۳ الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۲/۹ بشان إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة والعمل بها.

اعتبارا من (۲۰۰۳/١/٢٩) تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة (الشركة القابضة لكهرباء مصر) وعلى قرار المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة رقم (٢٠٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ بتشكيل مجلس الإدارة.

وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته الخامسة عشر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤.

 قرر اعتبارا من ٢٠٢٤/٤/٢٤ يعين المحاسب  ايمن حسين على عبد الرسول - لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية بادارة الشركة - احدى الوظائف القيادية من الدرجة العالية وذلك لمدة سنتين او بلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش أيهما اقرب - مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة.

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