الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اعتقال متظاهرين في مخيم مؤيد لفلسطين بجامعة جورجيا

مظاهرات جورجيا
مظاهرات جورجيا

اعتقلت الشرطة في جورجيا عددا من المتظاهرين في حرم جامعة أثينا صباح اليوم الاثنين، بعد إقامة مخيم مؤيد لفلسطين، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

تم تدشين المخيم في السابعة صباحًا بالتوقيت الشرقي صباح الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) بجامعة جورجيا.

وقال المتحدث باسم الجامعة، جريج تريفور، لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن المعسكر كان ينتهك سياسات الحرم الجامعي.

نصب الخيام والحواجز 

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يهودية تتهم جامعة كولومبيا بالفشل في توفير بيئة آمنة للداعمين لغزة

بحسب شبكة سي ان ان الامريكية، قال تريفور:“في وقت مبكر من هذا الصباح، دون إبداء التحفظ المطلوب بموجب سياسة حرية التعبير لدينا، بدأ حوالي 25 متظاهرًا في نصب الخيام والحواجز، وسد الأرصفة ومداخل المباني، واستخدام مكبرات الصوت”.

تم توجيه تحذيرات متعددة للمتظاهرين، وبدأت شرطة الجامعة في إجراء اعتقالات في الساعة 8:30 صباحًا.

وقال تريفور: "أي طلاب أو أعضاء هيئة تدريس أو موظفين يتم القبض عليهم قد يواجهون أيضًا مزيدًا من الإجراءات التأديبية من قبل الجامعة".

لم تستجب UGA للاستفسارات حول العدد الإجمالي للاعتقالات، لكنهم ذكروا أنه ليس لديهم خيار سوى القيام بالاعتقالات.

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة أثينا كلارك إن الإدارة ساعدت في النقل إلى السجن لكنه رفض التعليق على عدد الاعتقالات. رفض مكتب عمدة مقاطعة كلارك التعليق على إحالة الأسئلة إلى UGA.

في السياق، زعمت طالبة يهودية مجهول في دعوى قضائية رفعت يوم الاثنين أن جامعة كولومبيا فشلت في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال المظاهرات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين.

تقول الدعوى، التي تسعى للحصول على وضع دعوى جماعية، إن كولومبيا “أصبحت مكانًا خطيرًا للغاية بالنسبة للطلاب اليهود في كولومبيا لتلقي التعليم الذي وُعدوا به”.

تتضمن الشكوى، المرفوعة ضد مجلس أمناء جامعة كولومبيا في المنطقة الجنوبية من نيويورك، العديد من الأقسام المنقحة لحماية هوية المدعية، التي توصف بأنها "طالبة يهودية في عامها الثاني" والتي تعطل تعليمها بسبب بيئة معادية في الحرم الجامعي.

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