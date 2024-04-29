الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

يهودية تتهم جامعة كولومبيا بالفشل في توفير بيئة آمنة للداعمين لغزة

كولومبيا
كولومبيا

زعمت طالبة يهودية في دعوى قضائية، رُفعت اليوم أن جامعة كولومبيا فشلت في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال مظاهراتهم المؤيدة للفلسطينيين.

تقول الدعوى، التي تسعى للحصول على وضع دعوى جماعية إن كولومبيا “أصبحت مكانًا خطيرًا للغاية بالنسبة للطلاب اليهود في كولومبيا لتلقي التعليم الذي وُعدوا به”.

طالبة يهودية تعطل تعليمها بسبب بيئة معادية في الحرم الجامعي 

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تتضمن الشكوى، المرفوعة ضد مجلس أمناء جامعة كولومبيا في المنطقة الجنوبية من نيويورك العديد من الأقسام المنقحة لحماية هوية المدعية، التي توصف بأنها "طالبة يهودية في عامها الثاني" التي تعطل تعليمها بسبب بيئة معادية في الحرم الجامعي.

وتتناول الدعوى القضائية بشكل خاص قرار جامعة كولومبيا بالذهاب إلى نموذج التعلم المختلط الأسبوع الماضي وسط الاضطرابات في الحرم الجامعي.

وجاء في الدعوى أن “الطلاب اليهود.. يحصلون على تعليم من الدرجة الثانية حيث يتم نقلهم إلى منازلهم لحضور الفصول الدراسية افتراضيًا وتجريدهم من فرصة التفاعل بشكل هادف مع الطلاب الآخرين وأعضاء هيئة التدريس والجلوس للامتحانات مع أقرانهم”:"إن الفصل بين الطلاب اليهود هو تطور خطير يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أعمال عنف وتمييز أكثر خطورة."

وبحسب الدعوى فإن المدعي يسعى إلى “محاسبة جامعة كولومبيا لفشلها في توفير بيئة تعليمية آمنة لطلابها”.

من خلال اقتراح منفصل، يسعى المدعي إلى إصدار أمر قضائي طارئ يهدف إلى مطالبة كولومبيا بتنفيذ بيان السلوك الأخلاقي ومدونة قواعد السلوك الإدارية لتوفير الوصول الآمن إلى التعليم.

ورفضت كولومبيا التعليق على الدعوى القضائية.

واعترف رئيس جامعة كولومبيا مينوش شفيق، في بيان الاثنين، بأن العديد من الطلاب اليهود وغيرهم من الطلاب “وجدوا الأجواء لا تطاق في الأسابيع الأخيرة”.

أضاف:"غادر الكثيرون الحرم الجامعي، وهذه مأساة. وقال شفيق لهؤلاء الطلاب وأسرهم، أريد أن أقول لكم بوضوح: أنتم جزء مهم من مجتمع كولومبيا. "هذا هو الحرم الجامعي الخاص بك أيضا. نحن ملتزمون بجعل كولومبيا آمنة للجميع، وضمان شعورك بالترحيب والتقدير.

وتزعم الدعوى أن مجموعة فرعية من المتظاهرين ارتكبوا أعمال عنف، وضايقوا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود وحرضوا على خطاب الكراهية وأعمال العنف.

“هؤلاء المتظاهرين المتطرفين لا يشاركون في حرية التعبير التي يحميها الدستور. وبدلا من ذلك، فإنهم يحرضون علنا على العنف ضد الطلاب اليهود”.

في الدعوى القضائية، تقول المدعية إن التحول إلى النظام الهجين في جامعة كولومبيا أضر بأدائها الأكاديمي و"تركها تشعر بالإقصاء والتهميش من جامعتها التعليمية وجامعتها بشكل عام".

جاء في الدعوى القضائية:"لو كانت المدعية تعلم أن كولومبيا لن توفر بيئة تعليمية آمنة، لما اختارت التسجيل في كولومبيا أو دفع الرسوم الدراسية فيها".

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