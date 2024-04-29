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لعشاق البقوليات.. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء من الأكلات المحببة للكثير من المواطنين لذا يتزايد معدل البحث عن طريقة عملها بطرق متنوعة ومختلفة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالدجاج 

المكونات

صدور دجاج مقطعة ومسحبة

بصلة كبيرة 

فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

أرز أسمر مطهو مسبقًا

4ملاعق صغيرة كمون

بهارات وتوابل وملح حسب الرغبة

1 أو 2 كوب من الفاصوليا البيضاء الجافة حسب الرغبة 

 حسب الرغبة  1 أو 2 كوب من عصير الطماطم الطازج

طريقة العمل 

علينا أولا القيام بغلى بضعة أكواب من الماء، ثم نقوم بنقع  الفاصوليا البيضاء في هذا الماء قبل الطهي بمدة 12-24 ساعة

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سلق الفاصوليا البيضاء مع ماء لمدة 30 دقيقة على نار هادئة

نقوم بإنزال  الفاصوليا البيضاء عن النارونتركها على جنب 

نقوم  بتشويح البصل والثوم مع زيت الزيتون في وعاء عميق، ثم أضافة قطع الدجاج وقلبها قليلًا مع الزيت والبصل والثوم

أضافة الملح والبهارات والتوابل ثم نقوم بغمر الدجاج  فيما يقارب لتر أو أقل من الماء وترك الدجاج يغلي مع المرق لمدة 30-40 دقيقة

ثم نقوم  بتصفية المرق من الدجاج والبصل، ثم إضافة إليه عصير الطماطم والكمون والفاصوليا البيضاء،ونترك  المزيج على النار لمدة 30 - 40 دقيقة

ثم نقوم بتقديمها

طريقة أخرى.. خطوات عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة

المقادير

نصف كيلو من اللحم البقري المقطع

رأس بصل كبير مقطع

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

أرز أسمر مطهو مسبقًا

4ملاعق صغيرة كمون

ملح وبهارات طهو مشكلة حسب الرغبة

كوب من الفاصوليا البيضاء الجافة

كوب من عصير الطماطم الطازج

الخطوات :

نقع الفاصوليا البيضاء من الليلة السابقة في مياه ساخنة

غلى الفاصوليا البيضاء لمدة 30-40 دقيقة مع الماء والقليل من الملح والكمون، ثم  يتم تنزيل  الفاصوليا و تصفيتها ووضعها جانبًا

تشويح البصل مع زيت الزيتون لبضعة دقائق في وعاء عميق، ثم أضافة اللحمة مع استمرار  التقليب لبضعة دقائق أخرى

اضافة الملح والتوابل إلى اللحمة ثم اغمرها بلتر من الماء

ننتظر بضعة دقائق حتى تبدأ الرغوة بالظهور على السطح، ثم نقوم  بكشطها وإزالتها من على السطح

ترك المرق يغلي لفترة لا تقل عن 40 دقيقة حتى تطهى اللحمة بالكامل.

ننزل اللحمة عن النار ثم تصفيتة المرق من اللحمة والبصل وأي توابل كبيرة الحجم.

أرجع المرق إلى النار وأضافة عصير الطماطم والفاصوليا البيضاء مع الكمون وأي توابل أخرى .

ترك الفاصوليا البيضاء تطهى على النار لمدة تتراوح بين 30-40 دقيقة.

تقدم الفاصوليا البيضاء مع اللحم إلى جانب الأرز المطهو.

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