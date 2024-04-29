مؤتمر أنشيلوتى: بايرن يتمتع بشخصية قوية.. والجميع يحترم الريال

لم يقلل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، من بايرن ميونخ قبل لقاء الفريقين مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء: الماضي يظل ذكرى جيدة، الغد سيكون قصة مختلفة، المباراة الأولى في نصف النهائي، والتي نواجهها بثقة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نواجه منافسًا يتمتع بشخصيات قوية للغاية.

وتابع: نحن سعداء بوجودنا هنا.، بعض العيون في هذه الغرفة لم يتوقعوا وصولي إلى هنا، وها نحن هنا. الهدف هو النهائي، ونحن نفكر بالفعل في الغد، في مباراة إقصائية مدتها 120 دقيقة، وليس 90.

وأكمل: لدينا الثقة والكثير من الاحترام لهذا الفريق، الذي لم يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الألماني، لكنه قدم مباراة مذهلة ضد أرسنال، وهو فريق قوي جدًا في أوروبا لقد كانت مباراتان يجب أخذهما بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الجودة والتاريخ، كما هو الحال بالنسبة لنا.

وعن التقليل من ريال مدريد في التصريحات ما بعد لقاء السيتي: لم يحدث هذا أبدًا، نشعر باحترام كبير من قِبل الجميع.

وأثنى أنشيلوتي على مدرب بايرن توماس توخيل: توخيل مدرب عظيم ولديه استراتيجية مذهلة. لدي الكثير من المودة تجاهه.

وأتم: "بايرن ميونخ فريق قوي في التحولات ولديه لاعبون سريعون. يمكنهم اللعب بريتم خفيف وضغط عالي. نحن فريقان دون هوية واضحة للغاية حيث يمكننا لعب المباريات بطرق مختلفة دائمًا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.