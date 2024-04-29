الإثنين 29 أبريل 2024
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رياضة

فالفيردي: بايرن لديه خبرات في الأبطال.. وموسيالا لا يمكن إيقافه

فالفيردي
فالفيردي

أعرب فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، عن صعوبة اللقاء الذي سيجمع فريقه مع بايرن ميونخ مساء غدًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للقاء: “سندخل المباراة ضد بايرن بثقة عالية، نحن نؤمن بأنفسنا، بايرن ميونخ يقاتل دائمًا في المباريات النهائية من المسابقات الكبرى وحققوا عدة ألقاب في دوري الأبطال”.

وأضاف: “أنا متحمس جدًا لا أستطيع الانتظار، أنا سعيد جدًا بكل الأشياء التي نستمتع بها مع الفريق، أنا فخور جدًا”.

وتابع عن خطورة هاري كين: “نحن نحترم المنافسين، لكن لدينا أفضل دفاع في العالم، علينا أن نظهر تقديرنا لمدافعينا”.

وعن جمال موسيالا: “من الصعب إيقافه، إنه صغير جدًا لكنه حقق أشياء كثيرة وعليك أن تحترمه، نأمل أن نوقفه وسنكون أفضل منهم، لاعب سيمثل حقبة”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

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