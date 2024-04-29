الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية

قضت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، بمُعاقبة مُتهم باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة، بالحبس 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

ووجهت النيابة العامة للمُتهم "ع.ن" أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في 1 يناير 2016، بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه “محمد ع” بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وتبين من التحريات أن المُتهمين توجهوا لمحل تواجد المجني عليه سالف الذكر حال حمل الأول سلاحًا ناريًا وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه، مستخدمين ذلك السلاح، ما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

 

وارتكب المتهمون جرائم حيازة وإحراز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، وطلقات ‏نارية مناسبة للسلاح. ‏

وأحدث المتهمون بالمجني عليه "م ع" إصابة عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عيارًا ناريًا صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزيد عن 21 يومًا. ‏

محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة احداث عاهة مستديمة لمواطن مصر القديمة النيابة العامة م عاقبة م تهم استعراض القوة الحبس لمدة 6 أشهر

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