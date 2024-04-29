الحبس 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة في مصر القديمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، بمُعاقبة مُتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة، بالحبس 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
ووجهت النيابة العامة للمُتهم "ع.ن" أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في 1 يناير 2016، بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه “محمد ع” بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وتبين من التحريات أن المُتهمين توجهوا لمحل تواجد المجني عليه سالف الذكر حال حمل الأول سلاحًا ناريًا وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه، مستخدمين ذلك السلاح، ما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وارتكب المتهمون جرائم حيازة وإحراز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، وطلقات نارية مناسبة للسلاح.
وأحدث المتهمون بالمجني عليه "م ع" إصابة عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 21 يومًا.