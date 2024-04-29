الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

الحبال: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يسهم فى النمو الاقتصادى

تامر الحبال
تامر الحبال

قال تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) والذي افتتحه الرئيس السيسي، أمس، خطوة في غاية الأهمية للدولة المصرية، للانطلاق نحو التحول الرقمي.

وأضاف الحبال، في تصريحات الاثنين، أن المركز يقدم العديد من الخدمات، التي تساعد المجتمع المصري في الدخول للعالم الرقمي بشكل أسرع، ويضع أم الدنيا جنبا إلى جنب مع الدول العظمى في مجال الانفتاح الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

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لفت الحبال إلى أن هذا المشروع يسهم في النمو الاقتصادي المصري، فضلاً عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب المصري، ما يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الشباب وتطوير قدراتهم، ومنح فرص عمل مختلفة.

وأوضح أن المشروع يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يعمل الرئيس عليها منذ عدة سنوات، من خلال التحول الرقمي في كافة الأمور الخاصة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وتابع الحبال أن مصر حظيت بوجود الرئيس السيسي صاحب رؤية ثاقبة يمتلك أفكارا جديدة وطموحا كبيرا وقيادة حكيمة، مؤكدا أن هناك استفادة كبرى اقتصاديا من أن مصر نقطة رئيسية لنقل البيانات عالميا وبين الشرق والغرب، وإن ٩٠٪؜ من كابلات الانترنت تمر من خلال مصر. 

أكد عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن أن إنشاء مدينة العدالة، سوف يكون هناك لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها تتمتع ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، مما يسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد.

المهندس تامر الحبال مستقبل وطن البيانات السيسي التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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