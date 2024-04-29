الإثنين 29 أبريل 2024
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"إكسترا نيوز": عبور 76 شاحنة مساعدات ووقود لقطاع غزة عبر معبر رفح

مساعدات
مساعدات

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، كريم رجب، استمرار الجهود المصرية؛ لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن المؤسسات المصرية وخصوصًا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، حيث يتم إرسال قوافل المساعدات التي لا تتوقف تمهيدًا لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وأضاف أن القافلة التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة ستصل إلى معبر رفح البري، وهي عبارة عن 29 شاحنة مساعدات وتضم العديد من المواد الإغاثية والإنسانية التي يحتاجها أبناء غزة في هذا التوقيت في ظل المناشدات المستمرة من جانب المنظمات الأممية التي تحذر من تفشي مجاعة في أنحاء قطاع غزة كافة إذا لم يتم إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة.

ضغوط مصرية مستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما أكد أن الضغوط المصرية ما زالت مستمرة وأسفرت عن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل وفق تصريحات مسئول مصري رفيع المستوى، كما أكد الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.

وأشار إلى أنه خلال اليوم لم تنفذ شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبوسالم نظرًا لإغلاق المعبر بسبب عطلة عيد الفصح، لكن على الجانب الآخر من خلال معبر رفح دخل إلى القطاع ما يقرب من 70 شاحنة مساعدات، فضلًا عن 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار.

معبر رفح غزة قطاع غزة شاحنات المساعدة المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز

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