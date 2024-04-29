تعاون تجارى واقتصادى وسياحى.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك

استعرضت قناة إكسترا نيوز، العلاقات الاقتصادية بين مصر والبوسنة والهرسك.

ويسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، ويربط البلدان خط طيران مباشر منتظم بين سراييفو والغردقة.

ويحتفل البلدان في يوليو المقبل بمرور 28 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

حيث يحرص الجانبان على تنمية علاقاتهما التجارية والاستثمارية، ويربطهما عدد من الاتفاقيات بمجالات التجارة والاستثمار.

ووقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، كما يربط بينهما اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات.

ويتبادل البلدان الاستثمارات المباشرة بملايين الدولارات، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وتستورد سراييفو من القاهرة الملح والكبريت والجير والكيماويات، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.