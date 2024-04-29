انطلق اليوم الإثنين، فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، في دورته الـ33، والتي تستمر حتى 5 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ويحرص الكثير من الشباب والمثقفين على حضور حفلات توقيع الكتب، في معرض أبو ظبي، ولهذا نستعرض أبرز إصدارت الكتب التي يحتفى بها المعرض هذا العام.

حفلات توقيع الكتب المصرية في معرض أبوظبي للكتاب 2024

أبرز حفلات توقيع الكتب المصرية في معرض أبوظبي للكتاب 2024

ينظم معرض أبو ظبي للكتاب، عدد من حفلات توقيع الكتب، ويحتفي بأهم الإصدارات لقامات ثقافية وفكرية، وهم "الثقافة طوق نجاة لـ د. صابر عرب، القتلة… جذور العنف عند مرشدي الإخوان لـ الدكتور محمد الباز.

وأيضًا كتاب أدبيات الكرامة الصوفية... دراسة في الشكل والمضمون لـ د. محمد أبو الفضل بدران، وموت العالم-المعروفة شعبيًا بسيرة محمود غزالة- لـ عبد الرحيم كمال، وكتاب الأعمال السردية الكاملة -المحطة الأخيرة- لـ محمد سلماوي

ويستقبل معرض أبو ظبي للكتاب، هذا العام 1350 ناشرًا من 90 دولة، منهم 140 دارًا تشارك للمرّة الأولى.

نجيب محفوظ.. شخصية معرض أبو ظبي للكتاب

أعلن معرض أبوظبي، عن اختياره للروائي والأديب العربي العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية لدورته هذا العام، نظرًا لمكانته الكبيرة، وما حققه من منجزات لفتت الأنظار إلى الثقافة العربية وواقع الرواية فيها، حيث سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وكتب المعرض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا.. نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

عرض وثائقي نادر لنجيب محفوظ بمعرض أبو ظبي للكتاب

عرض وثائقي نادر لنجيب محفوظ بمعرض أبو ظبي للكتاب

ومن المقرر عرض وثائقي نادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتناول أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، وحوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، كما يستعرض عددًا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها، كما يستعرض الفيلم الوثائقي، حديث نجيب محفوظ عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالجناح المصري، في معرض أبو ظبي للكتاب، وقد صرح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن الهيئة تشارك في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة في كافة فروع المعرفة، منها مشروعات "استعادة طه حسين، أدباء القرن العشرين، عقول، حكايات النصر، ديوان الشعر المصري، الإبداع العربي"، وغيرها وأبرز الدراسات عن الأديب العالمي وأحدث الإصدارات التي تتنوع بين الرصيد الثقافي الزاخر والحديث نتاج المبدعين والمفكرين والكتاب.