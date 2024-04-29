الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيان من اتحاد الكرة بشأن الشركات الراعية للجبلاية والمنتخبات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام بيانًا، مساء اليوم الإثنين، أكد خلاله تقديره واحترامه للشركات الراعية للاتحاد والمنتخبات، لكن فى الوقت نفسه أكد أنه سيقاضي أيا من الشركات التى تتعدي على حقوق الجبلاية وجاء نص البيان كالتالي: 

“يسعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الشركات الراعية للاتحاد والمنتخبات الوطنية، ويقدر ويثمن أدوار الرعاة والجهود المبذولة لدعم كافة المنتخبات الوطنية بشكل عام والمنتخب الأول بشكل خاص، ومؤازرة المنتخب خلال كل المباريات والبطولات الرسمية أو الودية التي يشارك بها، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي واضح، وكذلك حث جماهير الكرة المصرية بشكل عام على مؤازرة المنتخبات الوطنية”.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يدعم ويساند الرعاة الرسميين والذين سلكوا السبل القانونية والشرعية، بالتعاقد مع الاتحاد لاستغلال حقوقه وحقوق المنتخبات الوطنية بصورة مباشرة فى جميع البطولات، وعدم أحقية أي شركة منافسة لأي من هذه الشركات في استخدام حقوق الاتحاد.

وواصل الاتحاد بيانه:"لذا يحتفظ الاتحاد المصري لكرة القدم بحقه كاملًا في الحفاظ على حقوقه وموارده، بكل الطرق والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لمقاضاة تلك الشركات، في حالة تعديها على أي من تلك الحقوق.

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