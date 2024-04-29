الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد إنجاز الأهلى والزمالك بـ"كوماسى".. ماذا فعلت الأندية المصرية فى غانا؟

مباراة الأهلي وميدياما
مباراة الأهلي وميدياما

حقق فريقا الأهلي والزمالك إنجازا خلال مشاركتهما في النسخة الحالية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وإضافة لتأهل قطبي الكرة المصرية لنهائي البطولتين حقق الأهلي والزمالك أول فوز لهما على أندية غانا داخل ملاعبها كما أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على فريق غاني بملعب كوماسي وتبعه الزمالك.

قبل مباراة الأهلي وميدياما يوم 23 فبراير 2024 خاضت الأندية المصرية 12 مباراة أمام أندية غانا في ملعب كوماسي لم تحقق خلالها أي فوز واكتفت بالتعادل أربع مرات وخسرت 8 مباريات.

وقبل مواجهة ميدياما خاض الأهلي 8 مباريات أمام أندية غانا بملاعبها لم يحقق خلالها أى فوز وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مباريات وسجل أربعة أهداف فقط ودخل مرماه 11 هدفا.

وداخل ملعب كوماسي خاض الأهلي أربع مباريات أمام كوتوكو تعادل في مباراتين وخسر مباراتين لذلك كان الفوز على ميدياما هو الأول للأهلي داخل غانا عامة وفي ملعب كوماسي خاصة.

وقبل مباراة دريمز أمس خاض الزمالك خمس مباريات أمام أندية غانا بملاعبها تعادل في مباراة واحدة وخسر أربع مرات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا.

وفي ملعب كوماسي خاض الزمالك ثلاث مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وكان فوزه على دريمز هو الأول له سواء في غانا أو داخل ملعب كوماسي.

نتائج الأندية المصرية وفرق غانا في كوماسي

1969 تعادل الإسماعيلي مع كوتوكو 2-2 

1970 خسر الإسماعيلي أمام كوتوكو بهدفين نظيفين 

1971 خسر الإسماعيلي أمام كوتوكو بثلاثة أهداف نظيفة

1982 تعادل الأهلي مع كوتوكو بهدف لكل منهما

1983 خسر الأهلي أمام كوتوكو بهدف دون رد

1987 خسر الزمالك أمام كوتوكو 1-5 

1987 خسر الأهلي أمام كوتوكو بهدف دون رد

1993 تعادل الزمالك مع كوتوكو بدون أهداف 

1999 خسرالمصري أمام كوتوكو بهدف دون رد

2001 خسر الزمالك أمام هارتس أوف أوك بهدفين نظيفين

2002 خسرغزل المحلة أمام كوتوكو بثلاثة أهداف نظيفة 

2006 تعادل الأهلي مع كوتوكو بدون أهداف 

2024 فاز الأهلي على ميدياما بهدف دون رد

2024 فاز الزمالك على دريمز بثلاثة أهداف نظيفة.

دورى ابطال افريقيا بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الاهلى الزمالك كوتوكو

مواد متعلقة

"فيفا" يعلن إيقاف القيد لنادى الزمالك 3 فترات انتقال بسبب خالد بوطيب

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي.. والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق