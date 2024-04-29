بعد إنجاز الأهلى والزمالك بـ"كوماسى".. ماذا فعلت الأندية المصرية فى غانا؟

حقق فريقا الأهلي والزمالك إنجازا خلال مشاركتهما في النسخة الحالية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وإضافة لتأهل قطبي الكرة المصرية لنهائي البطولتين حقق الأهلي والزمالك أول فوز لهما على أندية غانا داخل ملاعبها كما أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على فريق غاني بملعب كوماسي وتبعه الزمالك.

قبل مباراة الأهلي وميدياما يوم 23 فبراير 2024 خاضت الأندية المصرية 12 مباراة أمام أندية غانا في ملعب كوماسي لم تحقق خلالها أي فوز واكتفت بالتعادل أربع مرات وخسرت 8 مباريات.

وقبل مواجهة ميدياما خاض الأهلي 8 مباريات أمام أندية غانا بملاعبها لم يحقق خلالها أى فوز وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مباريات وسجل أربعة أهداف فقط ودخل مرماه 11 هدفا.

وداخل ملعب كوماسي خاض الأهلي أربع مباريات أمام كوتوكو تعادل في مباراتين وخسر مباراتين لذلك كان الفوز على ميدياما هو الأول للأهلي داخل غانا عامة وفي ملعب كوماسي خاصة.

وقبل مباراة دريمز أمس خاض الزمالك خمس مباريات أمام أندية غانا بملاعبها تعادل في مباراة واحدة وخسر أربع مرات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا.

وفي ملعب كوماسي خاض الزمالك ثلاث مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وكان فوزه على دريمز هو الأول له سواء في غانا أو داخل ملعب كوماسي.

نتائج الأندية المصرية وفرق غانا في كوماسي

1969 تعادل الإسماعيلي مع كوتوكو 2-2

1970 خسر الإسماعيلي أمام كوتوكو بهدفين نظيفين

1971 خسر الإسماعيلي أمام كوتوكو بثلاثة أهداف نظيفة

1982 تعادل الأهلي مع كوتوكو بهدف لكل منهما

1983 خسر الأهلي أمام كوتوكو بهدف دون رد

1987 خسر الزمالك أمام كوتوكو 1-5

1987 خسر الأهلي أمام كوتوكو بهدف دون رد

1993 تعادل الزمالك مع كوتوكو بدون أهداف

1999 خسرالمصري أمام كوتوكو بهدف دون رد

2001 خسر الزمالك أمام هارتس أوف أوك بهدفين نظيفين

2002 خسرغزل المحلة أمام كوتوكو بثلاثة أهداف نظيفة

2006 تعادل الأهلي مع كوتوكو بدون أهداف

2024 فاز الأهلي على ميدياما بهدف دون رد

2024 فاز الزمالك على دريمز بثلاثة أهداف نظيفة.