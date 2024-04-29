الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

دينية النواب تناقش طلبات إحاطة حول أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبو العباس

الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين عبير محمد نصار، دعاء محمد سليمان، بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبو العباس بمحافظة الإسكندرية.

أعمال ترميم مسجد المرسى أبو العباس

واستعرض الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلبي الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن الطلبين يتعلقان بقيام المقاول المسندة إليه أعمال ترميم مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية بطمس وتدمير الزخارف والنقوش التراثية للسقف الرئيسي بالمسجد، والذي يعد أحد أهم مساجد الإسكندرية التاريخية، وله قيمة دينية وحضارية كبيرة لدى المصريين، وذلك نتيجة أعمال الترميم الخاطئة، ودون الرجوع للفنيين المتخصصين في ترميم المساجد التراثية والأثرية.

وأشار طلب الإحاطة إلى وجود إهمال وقصور شديد في ترميم مسجد المرسى أبو العباس، وكذلك غياب رقابة وإشراف قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار على أعمال الترميم، ما أدى إلى ضياع الطابع التراثي للسقف الرئيسي بالمسجد، رغم قيمة المسجد التاريخية والدينية لدى المصريين.

زيارة ميدانية للمسجد

وانتقدت اللجنة عدم الاهتمام بالحفاظ على قيمة المسجد وشكله الحضاري وترميمه بشكل عشوائي رغم أنه يعد من أهم المساجد التراثية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لمسجد المرسي أبو العباس للنظر في جميع احتياجاته والوقوف على حالته، لأن ترميمه بشكل عشوائي أمر غير مقبول، وهذا مسجد أثري من التراث.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف مجلس النواب أسامة العبد طلبي الإحاطة المرسي ابو العباس الإسكندرية

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