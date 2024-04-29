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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 25%

مزرعة دواجن
مزرعة دواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه قد حدث انخفاض في أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ وأنخفاض في أسعار البيض بنسبة ١٥٪. حيث انخفضت أسعار الدواجن إلى ٧٥ جنيه في المزرعة، بينما انخفضت أسعار البيض من ١٦٠ جنيه للكرتونة إلى ١٣٠ جنيه للكرتونة في الأسواق. وأشار إلى أن القوة الشرائية بدأت في التراجع مع زيادة المعروض من الدواجن والبيض.

انخفاض تكلفة إنتاج الدواجن والبيض سيؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار

وأوضح الزيني في تصريحات للدستور أن ثبات أسعار العلف ودخول دورات تربية وإنتاج جديدة من الدواجن والبيض، بالإضافة إلى تحسين الأداء والجو، سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وخلال عيد الأضحى وبعده. وأشار إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج الدواجن والبيض سيؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار.

وأكد الزيني أن الدواجن والبيض واللحوم والأسماك تشكل سلة غذاء المصريين، وأشار إلى دخول منتجين جدد في دورات إنتاج الدواجن والبيض. كما أشار إلى أنه هناك نسبة تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠٪ من المنتجين الذين تخلوا عن إنتاج الدواجن والبيض قد عادوا مرة أخرى للإنتاج بسبب توافر النقد الأجنبي والأعلاف.

وفيما يتعلق بالأدوية واللقاحات البيطرية، طالب بتوفيرها بأسعار مناسبة نظرًا لارتفاع أسعارها بأكثر من ٣٠٠٪، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة منتجي الأدوية واللقاحات البيطرية لأسعارها.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إنه يجب الحفاظ على صناعة الدواجن ومنتجاتها مع انخفاض أسعار الأعلاف وزيادة الإفراجات في الموانئ بعد حل مشكلة النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه. وأشار إلى أن الصناعة ستبدأ في التعافي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيني أنه لا يوجد أي احتكار أو تخزين لمنتجات الدواجن، وأن مع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج، متوقعًا انخفاض الأسعار مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات. كما أشار إلى وجود ضغط على منتجات الدواجن بسبب نقص اللحوم والأسماك في الأسواق، مؤكدًا على ضرورة توفير العملة الأجنبية من البنوك.

-اتحاد المنتجين أنخفاض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى داعش

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