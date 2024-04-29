المباحث تستمع لأقوال شهود العيان فى حريق مصنع بمدينة بدر

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان في حريق مصنع بلاستيك بمدينة بدر؛ لجمع المعلومات اللازمة تجاه الواقعة، كما يقوم رجال المعمل الجنائي بتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمصنع، بالإضافة إلى إجراء معاينة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.