الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان فى حريق مصنع بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان في حريق مصنع بلاستيك بمدينة بدر؛ لجمع المعلومات اللازمة تجاه الواقعة، كما يقوم رجال المعمل الجنائي بتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

txt

إصابة 6 عمال فى حريق مصنع فوم بطريق الروبيكى

txt

السيطرة على حريق مروع بشارع الفحامين فى المنوفية

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمصنع، بالإضافة إلى إجراء معاينة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريق مصنع بلاستيك مدينة بدر حريق النجدة الحماية المدنية

الأكثر قراءة

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم