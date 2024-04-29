الإثنين 29 أبريل 2024
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اقتصاد

آخر موعد لتقديم الشركات للإقرارات الضريبية إلكترونيًا

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

قال رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن غدًا الثلاثاء، هو موعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين (الشركات)، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في  30 أبريل، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

أقصى مدة للتأخير

وأوضحت "عبدالعال"، في بيان، أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيهً، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأضافت أنه تيسيرًا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات فإن العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء.

ولفتت إلى نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.

مصلحة الضرائب الثلاثاء انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكتروني ا الأشخاص الاعتباريين الشركات

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